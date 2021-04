Edició Vespre - L'EMA estudia 4 possibles casos de trombes per la vacuna de Janssen

Un dia més hem de seguir parlant de vacunes i de possibles efectes secundaris. L'Agència Europea del Medicament està estudiant 4 casos de trombes greus en persones que haurien rebut la vacuna de Janssen contra la covid. Un d'aquests casos es va dur a terme durant els assajos clínics i els altres 3 amb la vacuna als Estats Units. En un dels casos, el pacient hauria mort. Espanya ja ha anunciat que no farà canvis en el seu calendari de vacunació, a més, manté la previsió de rebre, com a mínim, 78 milions de dosis fins a finals de setembre.

El Ministeri de Sanitat ha confirmat fa uns minuts gairebé 10.900 casos positius de COVID19 i 149 defuncions en 24 hores. Puja la incidència acumulada a 14 dies, fins els 182 casos per cada 100mil habitants. Baixa una mica la pressió hospitalària en llits convencionals, amb més de 39mil ingressats amb COVID19 però continua pujant a les UCI, on ja són més de 2mil els pacients amb coronavirus.