Edició Vespre - Illa deixarà demà Sanitat per centrar-se en les eleccions catalanes

Salvador Illa apura les seves últimes hores com a ministre de Sanitat. Aquesta tarda juntament amb el president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat l'agència espanyola del medicament on s'ha fet la reunió de seguiment de la covid a Espanya. El candidat del PSC als comicis catalans participarà demà al Consell de Ministres d'on sortirà amb substitut i com a ple candidat a les eleccions de la Generalitat.

Tots els grups de l'oposició, fins i tot el seu soci de govern, Unidas Podemos han criticat la dimissió d'Illa abans de comparèixer en les tres comissions de Sanitat -aprovades avui al Congrés- per retre comptes en ple pic de contagis de la tercera onada. I és que des del 16 de desembre el govern espanyol no compareix per parlar sobre la gestió de la pandèmia.

Tot plegat el dia en que Catalunya supera els 3 mil malalts en hospitals, amb més del 65% de les UCIS, ocupades per Covid.