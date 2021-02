Edició Migdia - Miquel Iceta jura el càrrec de ministre de PolíticaTerritorial

Miquel Iceta ja és ministre de Política Territorial i la seva successora Carolina Darias com a nova ministra de Sanitat.

A dos díes per l'inici de la campanya electoral fortes crítiques dels sectors de l'hosteleria, la restauració i també de la cultura perquè el govern permetrà saltar el confinament municipal per a assistir a mítings electorals.

Mentrestant el malalts de COVID greu a les UCI han augmentat a Catalunya superant els 700 el que es tradueix en el 60 per cent dels llits de les Unitats de cures intensives. La mortandat també està disparada perquè la mitjana de defuncions és de 75 diaris durant la darrera setmana.