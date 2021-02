Edició Migdia - Illa deixarà demà de ser ministre de Sanitat

El ministre de Sanitat Salvador Illa deixarà de ser-ho demà per a dedicar-se en exclusiva a la campanya electoral com a candidat del PSC a la presidència de la Generalitat entre les crítiques per la gestió de la pandèmia de la resta de formacions. De la seva banda, els sanitaris consideren que no hauríen de celebrar-se les eleccions el 14 de febrer. Preocupació als hospitals on ja són més de 3mil les persones ingressades per COVID, 684 estan en cures intensives.