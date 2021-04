La no explosió de casos després de Setmana Santa, però sobretot que comença a haver-hi una disminució del nombre de contagis i d'ingressos respecte de dies anteriors, confirmaria que s'està assolint el pic de la quarta onada. Ara bé, segons el que ha assegurat a Ràdio 4 el Dr. Robert Güerri, coordinador d'hospitalització de Covid de l'Hospital del Mar, aquesta contenció de les dades i també que la mitjana d'edat d'ingrés ha baixat a mesura que s'ha anat protegint els més grans, demostra que hi ha una relació directa amb la vacunació.



El Dr Güerri insisteix que la vacuna és l'única eina valida per doblegar el virus. L'altra idea que defensa el Dr Güerri és que si es mantenen els ritmes de vacunació, podem pensar en una recuperació i una tornada a la normalitat a mig termini.