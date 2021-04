Edició Migdia - El BIOCOM desaconsella el confinament per vegueríes o regions sanitàries

A l'espera que el Procicat decideixi si modifica o no el confinament comarcal la pressió hospitalària es manté gairebé sense canvis significatius. Des del BIOCOM desaconsellen que el confinament sigui per vegueries o regions sanitàries perquè cal reduir la mobilitat. Els empresaris de locals d'oci nocturn han presentat a la Generalitat un pla d'acció amb una prova pilot a realitzar al maig amb tests d'antígens i ventilació d'aire en espais tancats per obrir sense restriccions a l'estiu.

La delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat que es correspon amb un crim masclista l'assassinat d'una dona de 34 anys a Manresa aquest dimecres a mans de la seva exparella. I entre d'altres temes una jutge investiga si és delicte tenir funcionaris interins de per vida i cita a declarar com a imputades a dos alts càrrecs de la Generalitat i obre el BCN Film Fest amb la cinta 'Una joven prometedora'amb cinc nominacions als Oscar.