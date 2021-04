Edició Migdia - Aquesta nit entra en vigor el confinament comarcal fins el 19 d'abril

Es tornen a endurir les mesures per a la contenció de la COVID davant l'augment de positius a partir d'aquesta mitja nit amb l'entrada en vigor del confinament comarcal fins el 19 d'abril. Sectors econòmics com els de l'hosteleria i la restauració que havien recuperat una mica l'activitat durant la Setmana Santa veuen frustrades les expectatives de recuperació. L'anul.lació de reserves especialment a la costa és continua des d'ahir. El de la cultura torna a demanar què l'assistència al teatre o a a concerts sigui una excepció per saltar-se el confinament comarcal.

Espanya arran les conclusions de l'EMA ha decidit a partir d'ara punxar la vacuna d'Astrazeneca només a la població d'entre 60 i 65 anys i ara s'ha de decidir quina pauta seguir amb totes aquelles persones de menys de 60 que han rebut ja una dosi. Al Consell Nacional de Salut estudia l'eficàcia d'aplicar una segona dosi d'un altre vacuna. I entre d'altres temes el sector logístic demana sòl on instal.lar les seves empreses.