La celebració de Sant Jordi 2021 a Barcelona torna aquest any amb noves mesures. La Diada s'haurà de fer amb ple confinament comarcal, amb controls d'aforament i amb signatures amb cita prèvia. En total, hi haurà 490 espais davant de les llibreries. A més, hi haurà 180 paradetes a Barcelona en espais perimetrats, amb 31 espais per a signatures d'escriptors.