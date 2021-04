Edició Migdia - L'atur a Catalunya es redueix de 6 mil persones al març

Les xifres de l'atur del mes de març són les millors des del 2015 i d'aquesta manera es trenca una tendència de 5 mesos en de dades en negatiu. Catalunya registra 6 mil aturats menys i el global es situa en el mig milió de persones sense feina. El 80 per cent dels contractes són temporals i en el sector serveis. El Govern es dóna fins divendres per decidir si endureix les mesures contra la COVID19. Els pacients a les UCI tornen a ser prop de 500 i les hospitalitzacions per la malaltia superen les 1700.

Comença el judici contra els quatre presumptes membres de l'anomenada manada de Sabadell, autors d'una violàció grupal a una noia en una nau industrial al 2019 amb el testimoni esfereïdor de la víctima. Avui s'han de reprendre les negociacions entre ERC i JXC després de la Setmana Santa amb una nova pedra al camí, la subsitució a la Mesa del Parlament de Jaume Alonso Cuevillas. Tot i que els de Puigdemont proposen Aurora Madaula, els comuns també s'han postulat i demanen a Esquerra que doni suport al seu candidat. 'Institut Nacional de Ciberseguretat perquè aprofitant que demà comença la campanya de la Renda adverteix sobre un programa maliciós que es fa passar per l'Agència Tributària per robar dades personals als usuaris. Actúa a través d'un correu electrònic, enviat aparentment per l'Agència Tributària amb l'assumpte ACCIÓN FISCAL.