Aragonès reclama l'amnistia i l'autodeterminació

El candidat republicà a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha presentat al debat d'investidura al Parlament conscient que no tindrà el suport de Junts. En el seu discurs a la cambra ha dit estar preparat per encapçalar una Generalitat republicana. Aragonès ha reclamat acords amplis per aconseguir el referèndum, l'amnistia i el retorn dels exiliats.