L'Ajuntament de Barcelona obre el seu segon centre de dentista municipal

L'Ajuntament de Barcelona ha obert un segon punt d'atenció odontològica gratuïta per a persones vulnerables derivades dels serveis socials municipals. La consulta s'ubica a la plaça Eucaliptus, al barri de Torre Baró (Nou Barris) i se suma al punt que ja funciona des de la tardor del 2018 al carrer Viladomat, a La Nova Esquerra de l'Eixample. L'alcaldessa Ada Colau ha assegurat que Barcelona és "pionera" amb aquest servei i ha indicat que la Generalitat "s'ha de posar les piles" per garantir l'ampliació del dentista a la cartera de prestacions públiques, com va aprovar el Parlament. Segons l'Ajuntament, 17 ciutats de l'Estat s'han interessat per replicar aquest servei, que a Barcelona ha atès fins ara més de 2.000 pacients.

Com que un 20% de les persones ateses el 2020 provenien de Nou Barris, es va determinar que l'ampliació del servei de Viladomat s'havia de fer en aquest districte.



L'obertura del nou local aquest mes d'abril a Torre Baró ha permès incrementar les hores d'atenció del dentista un 33%, fins a les 121 hores setmanals, mentre que les hores per a procediments d'higiene dental han augmentat un 50%, fins a les 56 hores setmanals.



Segons ha explicat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, el servei de Viladomat funciona diverses hores tant matí com tarda mentre que el de Torre Baró està obert, de moment, els matins. Un total de 22 professionals treballen als dos centres i el servei compta hores d'ara amb una inversió municipal anual de gairebé un milió d'euros.