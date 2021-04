Acord amb Endesa per lluitar contra la pobresa energètica

Govern català, administracions locals i la companyia Endesa han signat un acord per lluitar contra la pobresa energètica. El pacte permetrà eliminar el deute acumulat des del 2015 per les famílies vulnerables que ho acreditin a través de Serveis socials i també evitarà que generin més deute.

D'una banda es condona el deute per a més de 35.500 famílies vulnerables que es trobaven en un buit legal, un deute que segons Endesa ascendeix a prop de 39 milions d'euros. També es garanteix el subministrament de llum i gas a partir d'ara i s'evitarà que es generin nous deutes per part de les famílies vulnerables, a més de protegir-les legalment davant de possibles reclamacions de les companyies per via judicial.