Sateli 3 - The Low Frequency In Stereo (2004-13): Nordic Avantgarde Rock - 01/04/21

Sintonía: "Karm" - The Low Frequency In Stereo

"Astro Kop", "Limousine", "The Sun and The Moon and The Stars in The Sky", "Slow Train Coming" y "Stargazer", extraídas del 2º LP de la banda noruega, titulado "Travelling Ants Who Got Eaten By Moskus", y publicado en el 2004 por el sello Rec90; "Big City Lights", "The Challenger", "Jimmy Legs", "Axes" y "Bahamas", extraídas del tercer álbum del grupo, titulado "The Last Temptation of… The Low Frequency In Stereo, Vol.1" (Rec90 Records, 2006); "Colette (Subie Subie)", "Curly Hair" y "Satellites in Sight", extraídas del álbum "Pop Obskura" (Long Branch Records, 2013). Todas las músicas compuestas e interpretadas por The Low Frequency In Stereo