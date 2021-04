Sateli 3 - Music Non-Stop Sessions: Julio "Malandar" Moreno (2ª Parte) - 09/04/21

Sintonía: "Plunge" - Jean Jacket Shotgun

"Ain´t No Big Thing" (Whiskey Barons Mix) - Ralfi Pagan; "Oxossi Te Chama" (Carrot Green Edit) - Os Tincoas; "Wono" - Koichi Sakai & Afla Sackey; "Plain Gold Ring" (Fab Samperi Mix) - Nina Simone; "Timbal" - Hotmood; "Afroheartbeat" (Elektroschneider Mix) - Diamusk; "No Turning Back" - Speedometer feat. James Junior; "Olofofu" - Panama Cardoon; "Soul Sista" (feat. Julien Hericotte & Mitchel Pressey) - Mr. Pacho Vibes System; "Tears Run Down" - Bahama Soul Club (feat. Sister Winona Carr); "Talk to Me" - The Mabon Dawud Republic (feat. Stevo Atambire & Joseph Ajusiwine).

La primera parte o sesión de Julio, se emitió el 12 de Marzo del 2021. Búscala en el servicio de podcasts de Radio 3.