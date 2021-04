Sateli 3 - "Istanbul Strait Up": Dub-Electro-Folk-Tribal Turco !!! (2005) - 30/03/21

"Ab-i Hayat" (Radio Edit) - Mercan Dede; "Zaniye Oyun Havasi" - Baba Zula; "Dünya" - Orient Expressions; "Çiftetelli" - Cay Taylan; "For Nedim" - DuOud; "Nereden Geliyorsun Part VI" - Burahn Öçal & Pete Namlook; "Melike" (DK3 Re-worked) - Burhan Öçal & The Trakya All Stars feat. Smadj & Sibylle Faessler; "O Divanin Üstündeki Baygin Bakisin" (Baba Zula Re-structure) - Dj Awal; "Ehmedo" (Pressure Drop Remix) - Orient Expressions; "Harmandali" - Hüsnü Senlendirici. Todas las músicas extraídas de "East 2 West, Vol. 3: Istanbul Strait Up", editado por el sello turco Doublemoon en el 2005.