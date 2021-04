Nosferatu, vampiro de la noche (1979) (2ª parte)

La nave maldita llega a la ciudad de Wismar cargada de pestilencia y enfermedad. Las gentes se encierran en sus casas. Ya no habrá un mañana. Jonathan Harker está contagiado por el estigma del no muerto y Nosferatu coloca los ataúdes en puntos estratégicos para su supervivencia. Solo una mujer de corazón puro hará olvidar al vampiro el canto del gallo. Cuando eso sucede, Drácula cae abatido tras una larga noche de asedio. El mal, sin embargo, no ha perdido su fuerza y Jonathan es ahora el elegido para continuar con la gran obra alquímica de transformación. Así perdura el alimento de los dioses.