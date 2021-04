Saltamontes - Steve Winwood y Dr. Lonnie Smith - 30/03/21

Con canciones pertenecientes al Rhythm & Blues y al Soul abrimos hoy esta emisión de Saltamontes. Se trata de interpretaciones por parte del británico Mick Hucknall realizadas como homenajes a Bobby Bland y a Otis Redding. Escuchamos también al trío del organista Delvon Lamarr y recuperamos a Steve Winwood para una sección de versiones en torno a "Why can't we live together", sección que completa el Dr. Lonnie Smith con la versión incluida en su nuevo disco "Breathe", en el que toma parte como cantante Iggy Pop. Cerramos el programa escuchando al guitarrista Jonathan Kreisberg -perteneciente a la banda de Lonnie Smith- y a Charles Lloyd & The Marvels.