Saltamontes - Charles Brown: Inspiración y estilo - 14/04/21

Iniciamos hoy Saltamontes recordando a un artista tan completo como fue Charles Brown, quien destacó durante su carrera como gran cantante y pianista, así como sobresaliente compositor. Escuchamos al Dr. Lonnie Smith, al Tomás Merlo Group, al pianista Brian Withycomb y a Judith Owen que con su versión de "One of us", nos hace un adelanto de lo que dentro de poco será su nuevo álbum, "Both things are true". Cerramos el programa escuchando a Van Morrison en "Only a song" y repasando por su parte clásicos del Blues al lado de Joey DeFrancesco.