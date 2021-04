Saltamontes - BLUES: Recordamos a Rufus Thomas - 25/03/21

Dedicamos los primeros minutos del programa a recorrer las calles de Nueva Orleans escuchando distintas interpretaciones de la 'Dave Ruffner and the Beignet Orchestra of New Orleans'. Con ellos nos damos todo un baño de tradición por los particulares y ricos sonidos de aquella ciudad. La segunda parte del programa la empleamos en saborear la vertiente más Blues en la carrera del polifacético Rufus Thomas. Para ello profundizamos en el álbum "That Woman is Poison!" que grabase Thomas, en plena madurez, para el sello discográfico de Chicago Alligator Records.