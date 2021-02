No fue hasta finales de la década de los 60 que el folk rock británico vive una etapa de apogeo que llegaría hasta mediados de los 70; una etapa en donde ya no se miraba a los artistas norteamericanos, sino que se volvió la mirada de forma más intensa hacia la música tradicional británica, escocesa o irlandesa. Fairport Convention, Pentangle y Steeleye Span encabezaron aquel movimiento, a la par que muchos grandes del rock progresivo o la psicodelia añadieron ese folk genuinamente británico a su paleta de colores.

(Foto del podcast; Fairport Convention actuando en Top of the Pops, 1969)

Playlist;

FAIRPORT CONVENTION “She moves through the fair” (enero 1969)

FAIRPORT CONVENTION “Come all ye” (diciembre 1969)

STEELEYE SPAN “Lowlands of Holland” (junio 1970)

PENTANGLE “Light flight” (octubre 1969)

LED ZEPPELIN “Black mountain side” (enero 1969)

PINK FLOYD “Grantchester meadows” (octubre 1969)

TRAFFIC “John Barleycorn (must die)” (julio 1970)

JETHRO TULL “Mother goose” (marzo 1971)

NICK DRAKE “Day is done” (julio 1969)

LED ZEPPELIN featuring SANDY DENNY “The battle of evermore” (noviembre 1971)

+ Bonus Track; SANDY DENNY and THE STRAWBS “Sail away to the sea” (grabado en julio de 1967, editado en 1973)

+ Bonus Track 2; ROD STEWART “Dirty old town” (noviembre 1969)