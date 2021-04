Rock and Roll Highschool

A finales de 1977 la escena del punk británico ya estaba dividida entre los que pensaban que la esencia original había desaparecido al convertirse en moda y ser absorbida por la industria, junto a otros que planteaban que el punk se había domesticado y había perdido su ferocidad. En esta segunda facción surgen una serie de bandas más combativas y callejeras que reivindican su status de clase obrera. Su música invita a un enfrentamiento al orden establecido, con un sonido rápido y violento y consignas anti sistema, pero también a la cerveza, el sexo, el futbol y la diversión. Todo ello en un clima marcado por el aumento del desempleo, el resurgir del movimiento skinhead y el auge de la extrema derecha. Dedicamos este episodio a sobrevolar la segunda hornada del punk en Reino Unido, adentrándonos en street punk, el género Oi!, el anarco punk, el pathetic punk o el hardcore punk, hasta alcanzar el origen de la escena UK82.

(Foto del podcast; Sham 69)

Playlist;

COCK SPARRER “Running riot” (junio 1977)

MENACE “Last years youth.” (junio 1979)

SLAUGHTER AND THE DOGS “Where have all the boot boys gone” (septiembre 1977)

UK SUBS “C.I.D.” (septiembre 1978)

SHAM 69 “If they kids are united” (julio 1978)

COCKNEY REJECTS “Oi! Oi! Oi!” (septiembre 1980)

THE BUSINESS “Harry May” (octubre 1981)

EXPLOITED “I still believe in anarchy” (1980)

STIFF LITTLE FINGERS “Suspect device” (marzo 1978)

ANGELIC UPSTARTS “I’m an upstart” (abril 1979)

ANTI-NOWHERE LEAGUE “So what” (noviembre 1981)

CRASS “Punk is dead” (octubre 1978)

POISON GIRLS “State control (live)” (1980)

PETER and THE TEST TUBE BABIES “Banned from the pubs” (enero 1982)

TOY DOLLS “She goes to Fino’s” (julio 1980)

G.B.H. “Sick boy” (abril 1982)

+ Bonus Track; THE ADICTS “Chinese takeaway” (noviembre 1982)

+ Bonus Track 2; BLITZ “Never surrender” (marzo 1982)