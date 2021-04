La energía de los Who, las melodías de los Beatles, las armonías vocales de los Beach Boys y las guitarras tintineantes de los Byrds. Mezclando estos ingredientes en mayor o menor cuantía se consiguen diferentes formas de power pop, pero el resultado siempre debe ser tan enérgico como luminoso. A lo largo de los 70 fueron estableciéndose los parámetros del sonido power pop, pero no fue hasta los últimos años de esa década que surgió un verdadero movimiento de bandas con un planteamiento musical similar, una pasión por la canción perfecta de tres minutos. Recordamos aquí la punta del iceberg de la vertiente norteamericana de este movimiento musical que dejó montones de joyitas escondidas y solo recordadas por los más afines al género.

(Foto del podcast; The Knack, imagen del póster central de la revista Bravo editada en octubre de 1979)

Playlist;

THE RUBINOOS “I wanna be your boyfriend” (agosto 1979)

CHEAP TRICK “Surrender” (junio 1978)

SHOES “Tomorrow night” (1978)

20/20 “Giving it all” (1978)

THE LAST “Every summer day” (junio 1978)

THE ROMANTICS “What I like about you” (diciembre 1979)

THE KNACK “My Sharona” (abril 1979)

THE BEAT “Walking out on love” (octubre 1979)

THE PLIMSOULS “Hypnotized” (febrero 1980)

POINTED STICKS “Out of luck” (1980)

DIRTY LOOKS “Let go” (mayo 1980)

THE SPONGETONES “Better take it easy” (1980)

THE DB’S “Black and white” (febrero 1980)

+ Bonus Track; NRBQ “I want you bad” (1978)

+ Bonus Track 2; STIV BATORS “The last year” (1979)