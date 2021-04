Retromanía

Light In The Attic, uno de nuestros sellos favoritos en cuestión de reediciones, se ha tirado a la piscina con un recopilatorio de la siempre reivindicable Nancy Sinatra. El disco se llama Start Walkin 1965-1976 y documenta todo el periodo creativo que vivió junto a Lee Hazlewood. En el programa volamos hasta la soleada California de esos años para reconstruir muchos de los aciertos que consiguieron hacer de ellos uno de los tándem mejor considerados de la industria. También te hablamos de conexiones sonoras más o menos evidentes.

PLAYLIST

NANCY SINATRA - Bang Bang (2021, Start Walkin' 1965-1976)

FRANK SINATRA AND THE TOMMY DORSEY SENTIMENTALISTS - Whispering (1970, The Young Frank Sinatra)

NANCY SINATRA - These Boots Are Made For Walkin (2021, Start Walkin' 1965-1976)

GLORIA BENAVIDES CON LOS DIABLOS AZULES - Estas Botas Son Para Caminar (1966, Estas Botas Son Para Caminar)

LEE HAZLEWOOD - Sand (1966, The Very Special World Of Lee Hazlewood)

NANCY SINATRA - Summer Wine (2021, Start Walkin' 1965-1976)

SONNY AND CHER - The Beat Goes On (2015, The Wrecking Crew)

NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD - Some Velvet Morning (2021, Start Walkin' 1965-1976)

BRIGITTE BARDOT ET SERGE GAINSBOURG - Bonnie And Clyde (1968, Bonnie And Clyde)

NANCY SINATRA - Jackson (2021, Start Walkin' 1965-1976)

JOHNNY CASH AND JUNE CARTER - Jackson (1970, Jackson)

NANCY SINATRA - L'ete Indien (2021, Start Walkin' 1965-1976)

JOE DASSIN - L’ete Indien (1975, L’ete Indien)

NANCY SINATRA - Let Me Kiss You (2004, Nancy Sinatra)

SANDIE SHAW - Hand In Glove (1984, Hand In Glove)

NANCY SINATRA - Don't Let Him Waste Your Time (2004, Nancy Sinatra)