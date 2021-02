Retromanía

Hoy nuestro invitado es el músico italiano Ennio Morricone, fallecido el año pasado a la edad de 91 años. Sin embargo nuestro acercamiento va a estar dirigido a reediciones de perfil más oscuro, psicodélico y pop, que sus grandes bandas sonoras para orquesta. Morricone fue uno de los compositores más aventurados e imaginativos del planeta. Lo mismo le daba al jazz, la bossa, el pop, el rock o la música concreta.

PLAYLIST

ENNIO MORRICONE - Vie-ni (Alt. Take) (2020, Morricone Segreto)

ENNIO MORRICONE - Rifrazione (2020, Dimensioni Sonore: Musiche Per L'Immagine E L'Immaginazione)

BRUNO NICOLAI - Monomi (2020, Dimensioni Sonore - Musiche Per L'Immagine E L'Immaginazione)

ENNIO MORRICONE - Bossa Per Gloria (2021, I Due Evasi Di Sing Sing)

LUIS BACALOV - S.B. (2020, Pitturamusica)

GRUPPO DI IMPROVVISAZIONE NUOVA CONSONANZA - Improvvisazione Per Otto (2016, Gruppo Di Improvvisazione "Nuova Consonanza")

ENNIO MORRICONE - Corsa Sui Tetti (2005, Crime And Dissonance)

JOHN ZORN PLAYS THE MUSIC OF ENNIO MORRICONE - The Big Gundown (2000, The Big Gundown)

ENNIO MORRICONE - Giorno Di Notte (2005, Crime And Dissonance)

ENNIO MORRICONE - Punto E Basta (2005, Ad Ogni Costo)

ENNIO MORRICONE - Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene (2017, Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene)

ENNIO MORRICONE - El Pueblo Deshabitado (2019, ¡Átame!)

ENNIO MORRICONE - Stark System (2020, Morricone Segreto)

ENNIO MORRICONE - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (2020, Morricone Segreto)