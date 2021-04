Retromanía

El Retromania de esta semana tiene dos destinos el Nueva York del CBGB y las Bahamas de los estudios Compass Point. Lo hacemos con un billete de ida y vuelta gracias a Libros del Kultrum, que acaba de publicar Amor Crónico: Memorias de Chris Frantz, el que fuera batería de la banda norteamericana y miembro de Tom Tom Club, junto a Tina Weymouth. Un trabajo muy completo que cuestiona la importancia omnímoda de Eno y Byrne dentro de la formación crecida en el Lower East Side. Y con el que también, evidentemente, nos damos un homenaje repleto de influencias y referencias pasadas cercanas a su imaginario, entre el baile y la vanguardia.

PLAYLIST

TALKING HEADS - Psycho Killer (1977, Talking Heads: 77)

TELEVISION - Marquee Moon (1977, Marquee Moon)

TALKING HEADS - Take Me To The River (1978, More Songs About Buildings and Food)

AL GREEN - Take Me To The River (1974, Al Green Explores Your Mind)

XTC - Jumping In Gomorrah (1978, Go 2)

TALKING HEADS - Life During Wartime (1979, Fear of Music)

MANU DIBANGO - Soul Makossa (1972, Soul Makossa)

RAMONES - Baby I Love You (1980, End Of The Century)

TALKING HEADS - Once In A Lifetime (1980, Talking Heads)

TOM TOM CLUB - Genius Of Love (1981, Tom Tom Club)

GRANDMASTER FLASH & THE FURIOUS FIVE - It’s Nasty (1982, The Message)

THE B-52’S - Cake (1982, Mesopotamia)

GRACE JONES - Walking In The Rain (1981, Nightclubbing)

TALKING HEADS - Burning Down The House (1984, Stop Making Sense)

LOS FABULOSOS CADILLACS - Strawberry Fields Forever (1995, Rey Azucar)