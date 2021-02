Resonancias

Callyope es una artista franco-belga. Su música se genera como una amalgama de sonidos hÍbridos con los que contar historias inspiradas en las emociones de la vida.Su trabajo se podría representar como la estructura de un árbol en la que todas sus ramas coexisten para servir de apoyo a las otras.También es co fundadora de @ps, un colectivo que organiza fiestas psicodélicas en el sur oeste de Francia durante los últimos cinco años.Esta sesión es una clara respuesta a los sentimientos y las emociones vividas durante 2020, una nota de esperanza en la mitad del caos.

Tracklist

Narcoleptica – The modular explanation part II (2009)

2. SHE/MACHINE – ctrl+alt+del+dream (2020)

3. Frau Silberfischer – Obsessed (2018)

4. Sofia Bertomeu – (On) Survival (2018)

5. Death of Codes – The End (2016)

6. Ecstasphere – Dissolved Girl (2017)

7. Mikado Koko – The Japanese Rimbaud (2020)

8. Jane Hope – Utopia and Society (2019)

9. Sorry about my face – Oblivion (2020)

10. Miri Kat – fl33 (2017)

11. Odaxelagnia – Vicissitude (2017)

12. Lauren Bousfield – No On3 (2017)

13. Ybrid – De Profundis Clamavi (2019)

14. Luuli – Out of body (2019)