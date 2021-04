Próxima a publicar su nuevo álbum Caro C, es incansable, música, compositora e investigadora, sus piezas acompañan imágenes y cuerpos en movimiento, además de ser la responsable de recordarnos a todos quién fue Delia Derbyshare, una pionera de la experimentación electrónica en Reino Unido. Aqui la tenemos en formato sesión para las residencias Female Pressure en Resonancias.

TRACKLIST:

Analog Tara - Density & Surface (2018)

Electric Indigo - Ferrum 7 (2020)

Jlin - Kundalini (2018)

Architects of Rosslyn - State of Nature (2020)

Vicky Clarke - Sleep States (2020)

AGF & Various - Eleni Varikas 1949 (2021)

Pia Palme - The Sampler and the Drum - extract (2019)

Donna Maya - People Mover (2020)

NIET! - Glitter Bridge (2020)

Akkamiau - Kimberella Quadrata (2021)

Sky Deep - Yes I Did (2019)

Tigersonic - When Time Went Weird (2020)

Caro C feat. Kola Tubosun - Holding (2020)