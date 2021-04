Rebobinando - Al Stewart, 'The year of the cat' - 16/04/21

Cantante de carrera pausada y de fondo, Al Stewart inició su carrera en los ambientes folk de Londres. A su desarrollo contribuyó Paul Simon, con el compartía piso en la capital británica, y que le introdujo como músico de estudio en sus producciones y en diferentes colaboraciones.

Habitual de Abbey Road, allí conoció a Eric Woolfson, compañero de fatigas de Alan Parsons, con el que empezó a colaborar y que produjo el que seria su LP mas recordado es "The year of the cat".

