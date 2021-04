- Continuen arribant avions plens de turistes alemanys.

- Els fan les PCR per quan tornin.

- Nova empenta a la vacunació.

- Els sindicats diuen no a la congelació salarial a l'hosteleria.

- Nova protesta dels restauradors contra les restriccions.

- El SEPE fa un SOS, per sobrecarga de feina.

- El Mallorca juga avui a Fuenlabrada.