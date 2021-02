- Armengol reclama competència per a dictar confinament domiciliari y avançar el toc de queda.

- Les darreres xifres: 584 nous casos i 6 morts.

- S'endureixen les sancions per imcompliment de les mesures de control sanitari.

- Avui es juguen dos partits ajornats per la neu y el coronavirus.