L'anàlisi econòmica i social d'Oxfam avalua les polítiques públiques posades en marxa el 2020 per protegir la població com els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que necessita "millores urgents en la seva posada en pràctica "perquè els resultats inicials no han estat els esperats.