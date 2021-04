La Comunidad de Madrid ya está formalmente en campaña para las elecciones a la Asamblea el 4 de mayo. La pandemia y el toque de queda ha terminado, de momento, con una tradición que se remonta a la época romana: la pegada de carteles a las 00.00h. Los candidatos a la presidencia de la región van a marcar durante los próximos 15 días, la agenda política nacional. Las encuestas predicen que no está nada escrito. Para algunos partidos puede significar no conseguir representación y para otros, entrar o no en el gobierno. Los líderes nacionales se han volcado en estas elecciones. El próximo 4 de mayo están llamados a las urnas poco más de 5 millones de madrileños para participar en el reparto de 336 escaños, lo que se va a convertir, por el crecimiento del censo, en la Asamblea más amplia de su historia. 135.000 jóvenes votarán por primera vez, pero su voto no será decisivo.

Escucha el especial arranque de campaña en RNE.