Mantense estable a presión hospitalaria por mor da covid. Hoxe están previstos cribados masivos en Carral e Pobra do Caramiñal. Neste último concello preocupa o incremento de casos.

Os traballadores do Unidade de Coidados intensivos do hospital clinico de Compostela deciden esta mañá se abandonan as súas protestas tras semanas de concentracións tódolos luns.



O Bng reclama que se retomen as visitas ó Pazo de Meiras de forma inmediata. Considera que a actual situación da pandemia xa o permite