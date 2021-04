JXCAT no facilitarà la investidura de Pere Aragonès en la sessió de segona volta prevista per demà. Els de Puigdemont mantindran la seva abstenció després d'un cap de setmana de contactes amb ERC, que insisteix en demanar responsabilitat. Tot i així, els republicans veuen factible un acord més endavant. Tenen dos mesos per ratificar-ho i evitar així eleccions anticipades.