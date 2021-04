En el Dia Europeu dels Drets dels Pacients, el Dr. Antoni Barberà, impulsor de la Marea Blanca a Catalunya, un moviment de ciutadans que defensa la Sanitat pública i la Salut com a dret humà fonamental, ha declarat davant els micròfons de Ràdio 4 que els nostres drets s'han vulnerat amb la gestió de la Covid. Els casos més flagrants s'han viscut a les residències de Gent Gran, on moltes de les víctimes han mort sense assistència mèdica. Però també s'han ressentit altres persones amb patologies cròniques, que no han rebut l'atenció necessària, a causa del col.lapse sanitari provocat per la pandèmia. Tot això acabarà passant factura, també en la nostra salut mental. Cal tenir en compte també el personal sanitari, exposat a un fort estrés des de fa més d'un any. Un 35% dels professionals de la Salut es troben en tractament psicològic.