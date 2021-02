Món Possible - Sense sostre: responsabilitat de tots

Tres persones sense casa, que dormien al carrer, han mort a Barcelona en poc més d’una setmana. Hi tenim cap responsabilitat? Ens ho podem permetre com a societat i mirar cap a una altra banda? Hi reflexionem amb Ferran Busquets, director de la Fundació ARRELS, entitat de referència en el tema del Sensellarisme.

També sobre una altra xacra de la nostra societat: l’explotació infantil. Les Nacions Unides han proclamat aquest 2021 Any Internacional per a l’Eliminació del Treball Infantil. En parlem a la nostra “Escola de Pau” amb la Carmen Parra, directora de la Càtedra Unesco per la Pau de la Universitat Abat Oliba CEU i amb Rocío Vicente, d’UNICEF.

I compartim amb els promotors de la Campanya per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) la satisfacció per l’entrada en vigor del TPAN, el tractat que prohibeix aquesta mena d’armament. Què significa i quins són els perills de les armes nuclears? Ho explica Carlos Umaña, de l’Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear i de l’ICAN i altres pacifistes com ara Federico Mayor Zaragoza, exsecretari general de la Unesco.