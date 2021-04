Mary Wilson, la única Supreme que estuvo en el grupo a lo largo de toda su historia, desde 1961 hasta 1977, falleció en su casa de Las Vegas el pasado 9 de febrero, a los 76 años. Berry Gordy y Diana Ross, dos de sus bestias negras (a quienes atacó duramente en sus memorias 'Dreamgirl: My life as a Supreme', 1986), lamentaron públicamente su muerte. La escuchamos acompañada por Jean Terrell y Cindy Birdsong, en una gema de Frank Wilson, “Up the ladder to the roof”, quizá la gran canción de los Supremes y de Motown. Más maduras, más brilllantes, más llenas de soul las Supremes de Mary Wilson que las de Diana Ross.