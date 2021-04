Perdóname si no vuelvo a casa esta noche - Sons Of Kemet, Terrace Martin y For Those I Love - 10/04/21

El cruce entre el jazz y el hip hop vertebra nuestro programa de hoy con novedades frescas de Terrace Martin, For Those I Love o Sons Of Kemet, una de las bandas del talentoso Sabatcha Hutchings. También incluimos algunas interesantes propuestas que nos llegan desde la escena nacional como Guille Wheel o Rice & Groove

Playlist

TERRACE MARTIN, NICK GRANT - Can´t Let You Go

ALFA MIST - Organic Rust

FOR THOSE I LOVE - I Have a Love

REJJIE SNOW, grouptherapy, CAM O´BI - Relax

WAXAHATCHEE - Fruits of My Labor

COURTNEY BARNETT, VAGABON - Don´t Do It

BIG THIEF - Off You

GUILLE WHEEL - Love Is Everywhere

RICE & GROOVE - Don´t Make It Better

POPPY AJUDHA - Wakness (Towa Bird Remix)

MAMMAL HANDS - Oni

SONS OF KEMET - Hustle

THE COMET IS COMING - Summon The Fire