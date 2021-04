Perdóname si no vuelvo a casa esta noche - Los mejores sonidos grooveros - 03/04/21

Esta semana te traemos una sesión musical ininterrumpida refrescante y con mucho groove para empezar el fin de semana con la máxima energía.

Playlist

DAN KYE - Moving

BENNY SINGS, TOM MISCH - Nobody´s Fault

TOM MISCH, POPPY AJUDHA - Disco Yes

LOUIS COLE - Thinking

KOKOROKO - Carry Me Home

FEMI KUTI - Stop the Hate

SAULT - I Just Want to Dance

ONENESS OF JUJU - Follow Me

NUBIYAN TWIST, CHERISE - Tittle Tattle

KELEKETLA! - International Love Affair

KAIDI & NK-OK - Time Capsule

DISCLOSURE, EKO ROOSEVELT - Tondo

FREE YOUTH - We Can Move

EZRA COLLECTIVE - Samuel L. Riddim