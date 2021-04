Los grupos catalanes en el Congreso, ERC, Junts, el PDeCAT y la CUP, registraron en la Cámara un texto en el que piden dos informes jurídicos sobre el veto de la mesa a su Ley de Amnistía. Este "puede no ser constitucional" según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Fernando Álvarez-Ossorio, en el programa Parlamento , aunque "eso tendría que determinarlo el Tribunal Constitucional" en la medida en la que no existe "un control previo de constitucionalidad". Este órgano "pone muchos reparos a que la mesa pueda entrar en argumentos materiales para rechazar una proposición de ley", señala el catedrático, "entiendo que la mesa se haya podido extralimitar". El Constitucional contempla que no se admita el texto si existen evidencias de inconstitucionalidad por lo que afirma que hubiera sido mejor que se hubiera podido debatir y ver lo que opina cada formación sobre el tema.