El baile abre esta última edición semanal de NaNaNa con nuevas canciones de La Femme, Lewis OfMan o Espanto y la remezcla de MGMT para Metronomy. Nos fijamos en Corazón Cromado, el EP con el que se le abre un nuevo público a Sen Senra. Desde Londres vuelven Sorry con un par de canciones con detalles electrónicos que pueden marcar el sonido hacia su segundo disco.

