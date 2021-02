El hogar, al resguardo del mundo, es la inspiración de 'Home', el palacete musical en el que habitan las nuevas canciones de Rhye. Además, las bases crudas de Sleaford Mods que son el sustento de todos sus improperios contra el Reino Unido. Hoy hemos sabido que Madrid y Barcelona serán las dos primeras paradas de la gira de presentación de 'Spare Ribs'. Y escuchamos 'Perra', el himno feminista de Rigoberta Bandini.

PLAYLIST:

RHYE - Safeword

FERRAN PALAU - Reflexe

NATION OF LANGUAGE - Deliver Me From Wondering Why

TAIFA YALLAH - Corazón de Agua 02

C. TANGANA - Comerte Entera (feat. Toquinho)

CALIFATO 3/4 - La Bía en Roça

SLEAFORD MODS - Elocution

SHAME - March Day

BAD RELIGION - Emancipation Of The Mind

KIWI JR. - Maid Marian's Toast

RIGOBERTA BANDINI - Perra

RENALDO & CLARA - La finestra

MOLLY BURCH - Emotion (feat. Wild Nothing)

JESSIE WARE - Spotlight

DJANGO DJANGO - Free From Gravity