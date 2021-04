Ortiga tiene canción nueva. Se titula 'Nanana'. O le pedimos cobramos por los derechos del nombre o nos audeñamos de ella. Hemos optado por lo segundo. Además un tema nuevo de parte de Diamante Negro y el anuncio del segundo disco de Darkside. Y las canciones frescas de Cuco, Kokoshca, Lou Barlow y Dinosaur Jr.

PLAYLIST:

ORTIGA - Nanana

LEWIS OFMAN - Las Bañistas

CUCO - Paradise

GUS DAPPERTON, CHANNEL TRES - Palms

SEN SENRA - Wu Wu (feat. Feid)

CALA VENTO - La Comunidad

DIAMANTE NEGRO - Poliamor

KOKOSHCA - Regresando a la ciudad

DINOSAUR JR. - Garden

LOU BARLOW - Over You

THE SHINS - New Slang

BROKEN BELLS - Shelter

DARKSIDE - Liberty Bell

YELLE - Noir

POND - Pink Lunettes