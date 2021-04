My Bloody Valentine se reactivan en redes y lanzan pistas de música que parece que apunta al aniversario de su obra maestra 'Loveless', que cumplirá a finales de año el 30º aniversario. La de Beck es la primera versión que escuchamos del disco de covers/tributo a McCartney III. Y Waxahatchee completa el universo 'Saint Cloud' con tres covers de tres influencias claras en su sonido: Dolly Parton, Lucinda Williams y Bruce Springsteen.

PLAYLIST:

MY BLOODY VALENTINE - Sometimes

BEACHY HEAD - Destroy Us

BEACH HOUSE - Lemon Glow

ST. VINCENT - Pay Your Way in Pain

PAUL MCCARTNEY, BECK - Find My Way

BECK - Uneventful Days (St. Vincent remix)

LEWIS OFMAN - Attitude

ALIZZZ - Ya no siento nada

SEN SENRA - Qué facilidad (ft. C. Tangana)

ARLO PARKS - Portra 400

YEEK - Lumbago

ANGEL OLSEN - It's Every Season (Whole New Mess)

WAXAHATCHEE - Streets of Philadelphia

THE VACCINES - Fire