La mayoría de edad y ese abismo del comienzo de la madurez (dicen) ha inspirado el nuevo disco de Lucy Dacus. Estrenamos una razón más para amar a Menta si es que todavia no los tienes como "la banda nacional a seguir en 2021", porque nosotros sí. Y disfrutamos del último adelanto de Teenage Fanclub antes de la salida de su próximo disco.

PLAYLIST:

LUCY DACUS - Hot & Heavy

JULIEN BAKER - Favor

LUMINOUS KID - Mountain Crystals (feat. Phoebe Bridgers)

METRONOMY - The Look (MGMT Remix)

CRUMB - Balloon

JAPANESE BREAKFAST - Be Sweet

BENNY SINGS - Kids (feat. KYLE)

CUCO - Paradise

ORTIGA - Nanana

SPIRIT OF THE BEEHIVE - The Server is Immersed

MENTA - El Círculo

TEENAGE FANCLUB - In Our Dreams

MANCHESTER ORCHESTRA - Keel Timing