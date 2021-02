FKA Twigs ha desarrollado un interludio que publicó en 2020 para enseñar 'Don't Judge Me', la que sería la primera canción de su próximo disco. Un trabajo resultado del confinamiento en el que ha trabajado en la producción, a distancia, con El Guincho. Además una de las canciones que estarán en el próximo EP de la británica Billy Nomates y que estará presentando en octubre en España. Y vuelven CHAI que ultiman su tercer disco y el primero en Sub Pop.

PLAYLIST:

FKA TWIGS - Cellophane

FKA TWIGS - Don’t Judge Me

BILLIE EILISH, ROSALÍA - Lo Vas a Olvidar

ROSALÍA - A Palé

BILLY NOMATES - Heels

SLEAFORD MODS - Mork n Mindy (feat. Billy Nomates)

SHAME - Born in Luton

VIAGRA BOYS - Toad

FONTAINES D.C. - Living in America

TAME IMPALA - One More Year

RHYE - Black Rain

CHAI - Action

HINDS, CHAI - UNITED GIRLS ROCK AND ROLL CLUB

GOAT GIRL - badibaba