En este podcast, para empezar, algunos ejemplos sueltos de cómo los sonidos de la Semana Santa se han infiltrado en propuestas "pop" recientes. Además, entramos en el debut de Dry Cleaning que se publica este viernes. Además la conexión entre el club y la música alternativa, la electrónica y la tradición, con Baiuca. Y escuchamos a Phoebe Bridgers acompañando a Luminous Kid, el proyecto del sueco Olof Grind, que además de músico es fotógrafo y autor del arte del último disco de Bridgers.

PLAYLIST:

C. TANGANA - Demasiadas Mujeres

CALIFATO 3/4 - Çambra der Huebê Çanto

LA BIEN QUERIDA - Monte de Piedad

REME - David Livingstone

BRIGHT EYES - Flirted With You All My Life

LUMINOUS KID - Mountain Crystals (feat. Phoebe Bridgers)

WILD PINK - The Wind Was Like a Train

JOANA SERRAT - Pictures

FUTURE ISLANDS - For Sure (Dan Deacon remix)

LONDON GRAMMAR - Lose Your Head

BAIUCA - Veleno (feat. Rodrigo Cuevas)

WORKING MEN'S CLUB - x

DRY CLEANING - Unsmart Lady

GOAT GIRL - Badibaba