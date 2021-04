Beabadoobee pasó parte del confinamiento junto a Matty Healy de The 1975 y el resultado es un Ep casi conjunto que verá la luz esta primavera. Helado Negro se ha unido a un proyecto para buscar las influencias de funk, R&B, soul, jazz y funk que hay en la música de David Bowie a través de versiones de sus canciones. Y te presentamos Beachy Head, un nuevo proyecto de superbanda que cuenta entre sus filas con Rachel Goswell de Slowdive y Matt Duckworth de The Flaming Lips.

PLAYLIST:

SEN SENRA - Qué facilidad (ft. C. Tangana)

C. TANGANA - Párteme La Cara (feat. Ed Maverick)

GANGES - Ojalá Fuéramos Amigos

DANI - Si te vas

BEABADOBEE - Last Day on Earth

FKA TWIGS - Don't Judge Me (feat. Headie One, Fred Again)

SERPENTWITHFEET - heart storm (feat. NAO)

HELADO NEGRO - Sound and vision

SUFJAN STEVENS - Video Game

BEACHY HEAD - Destroy Us

SLOWDIVE - Everyone Knows

DINOSAUR JR. - I Ran Away

MENTA - Esperar

DRY CLEANING - Strong Feelings

BLACK MIDI - John L.