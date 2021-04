Concierto sin público, grabado el 7 de octubre de 2020 en el auditorio de Friburgo.

PAUL HINDEMITH: Música de cámara nº 1 (15.10). KLAUS LANG: Ionisches Licht (12.15). CATHY MILLIKEN: Piece 43 for now (10.04). LULA ROMERO: displaced (7.43). OLIVER SCHNELLER: The New City (9.03). MICA LEVI: Bound (8.03). MICHAEL WERTMÜLLER: The blade dancer (8.20). Orq. Sinf. de la SWR Stuttgart. Dir.: T. Engel.

Contenido disponible hasta el 11 de mayo de 2021.