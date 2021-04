Música viva - 28/03/21

Festival de Witten 2020. Conciertos no presenciales, difundidos por la WDR el 24, 25 y 26 de abril de 2020.

GORDON KAMPE: I forgot to remember to forget (17.32). LUCIA RONCHETTI: Never bet the Devil your head (8.01) CAROLA BAUCKHOLT: Witten vakuum (9.59). Neue Vokalsolisten. HUIHUI CHENG: Sonic leak (12.36). HUGUES DUFOURT: L’atelier rouge d’après Matisse (23.01). Ensemble Nikel. PATRICIA ALESSANDRINI: A complete history of music (2.20). Cuarteto JACK. BENJAMIN SCHEUER: Acht Artem zu atmen (18.05). K. Herold (cl.), T. Anzelotti (acord.) GLORIA COATES: Sonata para violín nº 2 (14.22). C. Widmann (vl.). JOHANNES M. BOROWSKI: Lied (8.14). T. Anzelotti (acordeón).

Contenido disponible hasta el 27 de abril de 2021.